Napoli, nessuno meglio di Spalletti: 28 punti come nel 2017/18

Il Napoli batte il Bologna in scioltezza al Maradona e si regala di nuovo una notte in testa alla classifica. Gli azzurri hanno riagganciato così il Milan - che aveva battuto il Torino in anticipo - e ora dovranno pensare al derby contro la Salernitana con la forza di chi ha eguagliato la miglior partenza di sempre nella sua storia.

La squadra di Spalletti, infatti, ha eguagliato il proprio record di punti dopo le prime 10 giornate di una singola stagione di Serie A, 28 come nella stagione 2017/18 con Sarri (9V, 1N), come riportato da Opta.

