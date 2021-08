Napoli, Spalletti e l'esempio Insigne: «Ecco il capitano, vittoria meritata»

La prima volta a Napoli non si scorda mai. E con una vittoria è ancora meglio. «È grazie a reazioni come quella di stasera che si possono trarre insegnamenti importanti» le parole di Luciano Spalletti. «Nel primo tempo siamo partiti lentamente, il Venezia l’ha impostata bene nella propria metà campo per poi ripartire. Poi nella ripresa abbiamo avuto più vivacità e qualità per il giropalla, siamo riusciti a creare i nostri spazi nonostante l’inferiorità numerica».

Il capitano azzurro l'ha messa in discesa. «Insigne ha dimostrato quello che significa portare la fascia di una squadra così importante: nei momenti di difficoltà bisogna far vedere come si fa» ha detto Spalletti a Dazn. «Questi calciatori qui danno la possibilità agli altri di crescere: atteggiamenti importanti vengono presi a esempio dal gruppo. Lorenzo si è guadagnato la fascia per quello che ha fatto qui, ma io non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Ha fatto bene a richiamare il pubblico, la gente di Napoli ci può dare una mano in partite come quella di stasera. Ripeto: essere noi è bellissimo, non ci si può lamentare di nulla».