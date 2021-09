Napoli, Spalletti esalta i suoi: «La reazione è stata importante»

Un 2-2 combattuto fino all'ultimo minuto, ma un punto pesantissimo per il Napoli in casa del Leicester. «La squadra ha iniziato nella maniera giusta, però poi abbiamo sempre cercato di fare quello che era un po' il nostro disegno. La cosa più importante, al di là di aver tenuto la partita in equilibrio, è stato avere la reazione dopo aver preso il gol in un momento in cui stavamo crescendo» le parole di Luciano Spalletti.

«Abbiamo continuato allo stesso modo riprendendo una partita meritata. Sarebbe stato ingiusto perdere una gara così» ha detto Spalletti a Sky Sport. «Quelli che sono entrati in campo hanno dato una mano. Bisogna dire bravi a loro, io ce li ho e li faccio giocare, poi se entrano dentro e dimostrano questa qualità è più facile per me. Osimhen deve ancora capire delle cose, poi diventerà un super bomber. Deve trovare più precisione nelle scelte che fa e nei movimenti, alle volte fa delle corse inutili».