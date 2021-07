Polo del Napoli con toppa azzurra: «Ssc» per occultare il logo Kimbo

Il Napoli del 2021/22 deve sciogliere ai suoi tifosi ancora un dubbio: quale marchio tecnico vestirà gli azzurri? Dopo l'addio a Kappa - di cui la squadra di Spalletti ancora sta vestendo il materiale sportivo dell'ultimo anno insieme - Aurelio De Laurentiis ha confermato la creazione di un marchio autonomo del club, pronto a varare le nuove divise stagionali.

Le nuove maglie, però, sono ancora in cantiere e non si vedranno prima di agosto. La squadra azzurra è arrivata questa mattina a Dimaro vestendo la polo tecnica dell'ultimo anno ma a finire nell'occhio del ciclone social è la toppa «sscnapoli» sul lato destro del petto a coprire il logo Kimbo, partner della società fino allo scorso anno e con cui il rapporto è stato interrotto. Tanti i commenti in rete "contro" la società, rea di questo ritardo imperdonabile a metà luglio.