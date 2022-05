Napoli, tutti per l'ultima a La Spezia: mancano solo Ounas e Tuanzebe

«Si sono allenati tutti bene, ma Ounas non ci sarà perché ha un problema all’adduttore». Lo aveva anticipato in conferenza stampa Luciano Spalletti, il Napoli che è già in partenza per La Spezia non avrà a disposizione l'esterno algerino per un problema fisico. Per il resto azzurri al completo, contro lo Spezia sarà l'ultima sfida di questa lunga e impegnativa stagione. Mancheranno nel gruppo azzurro anche Tuanzebe - ormai fuori dalle gerarchie da settimane - e anche Hirving Lozano che si è operato alla spalla in Messico nelle scorse ore.