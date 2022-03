Napoli-Udinese, curve già esaurite: pochi biglietti ancora per i distinti

La grande vittoria contro il Verona e il secondo posto ritrovato sembrano riaccendere la fiammella della speranza Scudetto per i tifosi del Napoli. Tanti quelli che oggi hanno acquistato i biglietti per la prossima gara in programma - sabato 19 marzo alle ore 15 contro l'Udinese -, forse anche invogliati dalla ritrovata verve della squadra di Spalletti.

Dopo i primi due giorni dedicati ai tifosi in possesso di voucher, infatti, oggi alle 14 si è aperta la vendita libera a tutti i tifosi. La Curva B si è rapidamente esaurita, in esaurimento anche i tagliandi per la Curva A superiore. Pochi biglietti ancora per il settore Distinti, per una bella cornice di pubblico che accompagnerà gli azzurri anche nel prossimo anticipo.