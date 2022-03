Di Lorenzo finisce in stampelle: distorsione al ginocchio ed esami

L'unico neo della vittoria sull'Udinese per Luciano Spalletti si chiama Giovanni Di Lorenzo. Il terzino napoletano è stato sostituito nella ripresa dopo lo scontro di gioco con Silvestri e la botta al ginocchio destro, ha provato a restare in campo ma ha dovuto alzare bandiera bianca pochi minuti dopo, arrendendosi al dolore e lasciando poi lo stadio in stampelle al fischio finale.

Secondo il primo responso del club azzurro, si tratterebbe di un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro. Di Lorenzo, convocato anche in nazionale, domani raggiungerà il ritiro dell'Italia di Mancini in ogni caso, come da regolamento. Lì svolgerà i primi accertamenti di rito al ginocchio e si capirà l'entità dell'infortunio per il terzino, che in ogni caso con ogni probabilità non potrà rispondere alla convocazione della nazionale.