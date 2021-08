Napoli-Venezia 2-0, la gioia dei tifosi: «Speriamo che Insigne resti con noi»

Il Napoli affronta e supera ogni difficoltà in casa con il Venezia e inizia con una vittoria il campionato 2021-2022. Un match sofferto quello allo stadio Maradona che però, nonostante l'inferiorità numerica e il primo rigore sbagliato da Insigne, ha messo in luce il buon carattere della squadra di Spalletti. Un gruppo che ha saputo archiviare una partita tutt'altro che semplice, davanti al suo pubblico che torna sugli spalti dopo quasi due anni di assenza. Tifoseria in festa quindi e che adesso spera in una stagione piena di soddisfazioni e nel segno della riscossa.

«Dobbiamo riprendere da dove avevamo interrotto l'anno scorso – dicono in strada – perché abbiamo le carte in regola per poter far bene e stasera lo abbiamo dimostrato. Non è stato facile battere il Venezia ma ci siamo riusciti con grinta e carattere. Lorenzo ci ha fatto vedere quanto sia importante per questa squadra e quanto è necessario che rinnovi senza intoppi. Negli anni scorsi queste partite si perdevano mentre oggi la musica è stata diversa. Abbiamo veramente visto una squadra pronta a fronteggiare le difficoltà, nonostante l'arbitraggio non sia stato dei migliori. Ora speriamo che duri sino alla fine del campionato. Noi saremo sempre vicini ai ragazzi per fargli sentire tutto il nostro amore ed il nostro supporto».