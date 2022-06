Napoli-Zerbin, il rinnovo è lontano: «Dobbiamo incontrare Giuntoli»

«Dobbiamo ancora incontrarci» ha avvertito Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, parlando del futuro azzurro del calciatore. L'esterno offensivo di proprietà del Napoli, dopo la grande stagione a Frosinone, si è messo in mostra anche per la convocazione con il Ct Mancini nella nazionale italiana. Per il rinnovo, però, c'è ancora da lavorare.

«Non è vero che il rinnovo è già fatto, non c'è nulla di fatto» ha detto Valcareggi a Radio Kiss Kiss. «Io e il mio socio Giulio Marinelli dobbiamo ancora incontrarci con Giuntoli». Il contratto di Zerbin (acquistato nel 2018 dal Gozzano) con il Napoli scade nel 2025. «Il mercato deve ancora iniziare. Il presidente De Laurentiis è uno giusto, uno ambizioso, sicuramente farà una squadra all'altezza. I tifosi stiano sereni».