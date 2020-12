«Abbiamo creato qualcosa ma sicuramente potevamo fare di più e soprattutto sfruttarle meglio». Piotr Zielinski fa mea culpa dopo il pareggio contro l'AZ Alkmaar in Europa League. «Peccato, volevamo vincere ma non era così facile. Ci è mancata cattiveria sotto la porta, è questo il nostro punto debole già da un po' di tempo» ha ammesso il polacco.

«Piano piano sto riprendendo la forma fisica giusta, stasera non ho fatto benissimo ma già domenica scorsa con la Roma mi sentivo bene» ha continuato il centrocampista del Napoli a Sky Sport. «Spero di poter crescere ancora come condizione e di poter aiutare la squadra: abbiamo bisogno di vincere. Ruolo? Do il massimo dove vuole l'allenatore, anche se la mezz'ala è il mio ruolo naturale».

