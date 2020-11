«Victor sta molto bene speriamo di rivederlo quanto prima in campo». William D'Avila non fa drammi, l'agente di Victor Osimhen spera di rivederlo quanto prima in campo. «Tra qualche giorno torna ad allenarsi con il gruppo. Il suo processo di adattamento è terminato, peccato per l'infortunio che lo ha bloccato in un momento delicato della stagione».

LEGGI ANCHE Napoli-Hysaj, contatti quotidiani: «Stiamo lavorando per il rinnovo»

Una speranza, però, Osimehn la porta con sé. «Speriamo sia almeno in panchina con la Roma. Se non si infortuna può fare più di 20 gol in questa stagione» ha continuato D'Avila a Radio Kiss Kiss. «Victor è venuto a Napoli per vincere; vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni. Scudetto, Coppa Italia ed Europa League sono obiettivi del gruppo e lui spera di arrivare in fondo, crede molto nella forza del Napoli. Con Gattuso ha un rapporto speciale e parla molto anche durante gli allenamenti.».

© RIPRODUZIONE RISERVATA