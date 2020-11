Protagonista suo malgrado delle ultime ore in casa Napoli, Elseid Hysaj spera di poter rientrare quanto prima in Italia dopo la positività al covid rilevata in nazionale che lo sta costringendo al confinamento in Albania. Non solo il covid, però, perché il terzino azzurro è in scadenza di contratto la prossima primavera. «Ci sentiamo tutti i giorni con il Napoli: stiamo lavorando, vediamo» ha detto il suo agente Mario Giuffredi a Radio Punto Nuovo.

«I rapporti con il club azzurro sono ottimi e prima di fare una scortesia al Napoli ci pensiamo mille volte» ha aggiunto Giuffredi. «E ci dovrebbero pensare mille volte anche certi elementi della stampa a dire certe cose. Ci vorrebbe sale in zucca prima di dire certe ca**ate, c'è da essere positivi sul futuro della squadra, e non sganciare notizie false. Mario Rui stato tra i più positivi con il Milan: a me sembra sereno. C'è un rapporto straordinario con Gattuso. Anche per il discorso della tribuna a Bologna: è giusto che se ti alleni male vieni mandato in tribuna. Rino è stato l'artefice del rinnovo di Mario, sono persone schiette e sincere».

