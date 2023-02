Osimhen e Troost-Ekong, Nigerian power: foto insieme aspettando domenica

Due nigeriani in Campania, pronti a lasciare il segno per la propria squadra. Ci è già riuscito abbastanza Victor Osimhen, attaccante del Napoli e capocannoniere del campionato, che ieri ha incontrato l'amico e connazionale William Troost-Ekong: il difensore nigeriano è appena tornato in Italia per vestire la maglia della Salernitana, che proverà a salvare nel modo migliore possibile. Il granata ha postato uno scatto con l'azzurro sui social: «Che bello rivederti» gli ha risposto il bomber del Napoli.