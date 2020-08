© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato protagonista assoluto, fin qui, del ritiro del2020 in Abruzzo. Victor Osimhen , però, vuole prendersi ancor di più la scena e dopo i primi allenamenti con la nuova squadra ora vuole provare a ben impressionare i tifosi anche in partita, con il primo impegno in amichevole previsto oggi contro L'Aquila e Castel di Sangro.C'è, però, ancora un piccolo dubbio che circonda l'attaccante nigeriano arrivato dal Lille: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti,non vestirà la maglianel triangolare amichevole di oggi allo Stadio Patini. Il neo azzurro non è convinto della scelta e potrebbe essere indirizzato a vestire la maglia. Nell'ultima stagione di Ligue 1 con il Lille aveva invece indossato la maglia, lasciata ora libera a Napoli da Callejon