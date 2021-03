Osimhen, messaggio social a Iwobi: anche la Nigeria in allerta per covid

Dopo la bella e importante vittoria di ieri contro il Benin all'ultimo minuto, la Nigeria di Victor Osimhen ora deve fare i conti con lo stato d'allerta nel ritiro per la positività di Alex Iwobi. Il centrocampista dell'Everton è rimasto out ieri pomeriggio, oggi tutto il gruppo nigeriano si sottoporrà a nuovi test per escludere nuovi contagi. L'attaccante del Napoli ha anche scritto un messaggio al compagno direttamente via social: «Sii forte».

