Fabian, prima offerta dell'Atletico: 50 milioni, ma il Napoli ha detto no

La prima offerta dalla Spagna per Fabian Ruiz è già arrivata e a svelarla ci ha pensato l'odierna edizione de Mundo Deportivo in Spagna: a farla sarebbe stato l'Atletico Madrid di Diego Simeone, che avrebbe proposto al Napoli 50 milioni di euro (quelli ricavati dalla cessione all'Arsenal di Thomas Partey), prontamente rifiutati da Aurelio De Laurentiis e dal club azzurro.

Con la stagione già cominciata e la necessità di competere su tre fronti importanti, il Napoli non poteva lasciar andare Fabian Ruiz a cuor leggero. L'Atletico tornerà alla carica tra poche settimane in vista del mercato estivo, dovendo sostituire anche un elemento importante come Saúl Níguez, pronto alla cessione. Anche i media spagnoli sanno che tutto dipenderà dalla Champions League: senza la partecipazione, il Napoli potrà mettere la cessione dell'andaluso in cima alla lista delle cose da fare per rinforzare le casse azzurre.