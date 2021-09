Ranking Uefa, il Napoli perde punti: gli azzurri fuori dalla Top 20

Il punto conquistato in rimonta sul campo del Leicester non basta al Napoli di Luciano Spalletti per non vedersi superato nella nuova classifica del Rankig Uefa per club: gli azzurri hanno perso la loro posizione nella Top 20 europea e si trovano ora al 22° posto con 58mila punti, scavalcati da Villarreal e Salisburgo, entrambe a quota 59mila. Più su Ajax e Shakhtar.

LEGGI ANCHE Il Napoli è già tornato in campo: Mario Rui si allena con i compagni

Gli azzurri restano però la terza squadra italiana in classifica generale: la Juventus conserva l'8° posto in classifica mentre la Roma guadagna una posizione ed ora è al 13° posto. Comanda la classifica il Bayern Monaco, davanti a Manchester City e Liverpool.