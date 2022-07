Il Mattino da Dimaro: ADL c'è ma non si vede, mercato nel vivo?

Aurelio De Laurentiis c'è ma non si vede: il patron azzurro è a Dimaro da 24 ore al lavoro per il suo Napoli, ma non ha raggiunto la squadra sul campo nel doppio allenamento odierno. Dalle 20, tutte le ultime dalle sedute di lavoro azzurre a Carciato e sul mercato, che si infiamma in queste ore. Con Claudia Mercurio e la squadra de Il Mattino da Dimaro, alle 20 sul mattino.it e sui canali social del Mattino.