Uno scontro di gioco in avvio contro la Moldavia, poi la sostituzione necessaria. La partita di ieri sera con la maglia del Kosovo è durata appena 20 minuti per Amir Rrahmani, il difensore del Napoli che ha dovuto chiedere la sostituzione per il colpo ricevuto alla spalla che ora preoccupa sia il ct che lo staff medico azzurro.

«Ci sono i medici che se ne stanno occupando, ancora non ci hanno dato novità sull'entità dell'infortunio» ha commentato il vice ct kosovaro Muharrem Sahiti (promosso primo allenatore per la positività al covid di Bernard Challandes). «In ogni caso, Rrahmani non è un calciatore che si arrende facilmente, questo significa che il suo infortunio non è stato così insignificante».

