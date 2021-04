Sampdoria, Ranieri attende il Napoli: «Azzurri arrabbiati dopo la Juve»

«Il Napoli è un altro avversario davvero forte, una squadra che, con tutto il suo potenziale, sappiamo che forza d'urto ha». Claudio Ranieri già aspetta gli azzurri, ha studiato e presentato così in conferenza la partita di domenica. «Dovremo fare veramente una grande partita. Hanno tanta qualità in moltissimi giocatori: Osimhen, Mertens, Politano, Insigne stanno tutti bene, hanno recuperato tutti. Sono sicuro che faranno bene in questo finale di stagione. Mi aspetto un Napoli come negli ultimi 20 minuti contro la Juventus, con quella determinazione, rabbia».

LEGGI ANCHE Sampdoria-Napoli, fischia Valeri: l'ultima vittoria azzurro due anni fa

Che Sampdoria sarà? «Vorrei che i miei giocatori si esaltassero sempre, una squadra sempre pronta. Ci sono tre punti in palio e voglio il massimo in ogni partita» ha detto Ranieri. «Rispettiamo tutte le avversarie, non mi interessa il nome di chi vado ad affrontare perchè in quella giornata può darsi che non sono al massimo e possiamo approfittarne. Da uomo pragmatico, questo è stato sempre il mio obiettivo da portare dentro la filosofia della squadra. La squadra? Siamo abituati a cambiare molto, ma deciderò la formazione domenica mattina. Askildsen mi piace molto, è una mezzala a tutto campo per un centrocampo a tre. Mi auguro che da qui alla fine del campionato io gli possa dare altre chances perchè le merita, è un ragazzo su cui credo molto in futuro».