«Un giorno sulla panchina del Napoli? Per ora penso solo al Sassuolo». Roberto De Zerbi non si sbilancia, l'allenatore del Sassuolo non risponde alla "tentazione" azzurra per il futuro e dimostra ancora una volta di essere concentrato solo sul presente. «Devo dire che quella di Napoli è una piazza molto calda, bellissima e che mi è rimasta nel cuore, non posso non avere un bellissimo ricordo, sono stato bene lì. Mi sono legato agli azzurri come a tutte le altre società in cui ho militato».

LEGGI ANCHE Diego Costa rescinde con l'Atletico: gli spagnoli possono tornare su Milik

«Ma oggi la squadra è guidata da un grande allenatore come Gennaro Gattuso» ha aggiunto De Zerbi a Sportitalia. «Ho un ottimo rapporto con Rino, penso che sia una bellissima persona oltre che un validissimo professionista. Non posso che augurare il meglio a lui e al suo Napoli». L'attuale allenatore del Sassuolo ha militato in azzurro da calciatore tra il 2006 e il 2010, con due esperienze anche a Brescia e Avellino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA