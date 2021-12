Koulibaly, risentimento alla coscia: per Insigne problema al polpaccio

Arriva il primo responso del Napoli agli infortuni subiti in campo durante il match contro il Sassuolo. Come informato dal club, Kalidou Koulibaly è uscito nel finale del match di Reggio Emilia per un risentimento alla coscia sinistra che sarà valutato nelle prossime ore. Stesso problema anche per Fabian Ruiz, mentre risentimento al polpaccio sinistro è il problema avvertito da Insigne, come informato anche dallo stesso Spalletti a fine gara.

LEGGI ANCHE Napoli, Giuntoli non rimpiange Ibra: «Futuro Mertens? Vedremo»

«Fabian ha scelto di restare in campo e poi ha avuto questo problema all’adduttore, sia lui che Koulibaly hanno un po’ di problemi. Diventa difficile il loro recupero, li valuteremo. A Insigne si è indurito il polpaccio, poteva farsi male e quindi l’ho sostituito» ha detto l'alenatore azzurro ai microfoni di Dazn.