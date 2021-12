Napoli, Giuntoli non rimpiange Ibra: «Futuro Mertens? Vedremo»

«Non possiamo mandare nessun messaggio al campionato, vincere stasera sarebbe importante ma il percorso è ancora lunga». Parla così Cristiano Giuntoli, ds del Napoli che commenta il futuro di Dries Mertens, in scadenza di mercato: «Parlare di rinnovi ora sarebbe prematura. Aspetteremo fine anno per prendere le nostre decisioni, Dries ci ha dato tanto e noi vorremmo ci desse ancora tanto, ma per ora deve pensare al campo come facciamo noi. Ibrahimovic? Ci fu una trattativa ma poi cambiammo allenatore e non se ne fece nulla, siamo felici dei campioni che abbiamo in squadra oggi».

LEGGI ANCHE Napoli boom su Socios all'esordio: sold-out in 4 minuti i nuovi $NAP

Ai microfoni di Dazn anche Stanislav Lobotka, la bella sorpresa del Napoli che arriva dopo la vittoria sulla Lazio. «Sicuramente è cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno già nel modo di giocare. Poi Spalletti mi ha dato più chance in campo e maggiore fiducia rispetto al passato» ha detto lo alovacco. «Ho cercato e sto cercando di fare sempre il massimo, è importante quando l’allenatore ti fa sentire la sua fiducia».