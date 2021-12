Napoli boom su Socios all'esordio: sold-out in 4 minuti i nuovi $NAP

Tra i nuovi partner dei club di Serie A, Socios è sicuramente quello che ha raccolto la maggior attenzione: la piattaforma online fa da spalla a tanti top club europei e permette ai tifosi delle squadre più importanti di "partecipare" attivamente alla vita del club con sondaggi, domande, concorsi da aggiudicarsi. Oggi era fissato l'esordio anche per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che ha seguito la strada dei top club mondiali in questa stagione.

E l'esordio è andato benissimo: in 4 soli minuti erano già andati sold-out i nuovi $NAP, le "monete" digitali con cui i tifosi azzurri possono partecipare ai "giochi" interattivi del club - tra le prime iniziative, la scelta dei calciatori che appariranno nel video natalizio del club tra qualche settimane, votabile fino a domani -. Tra le prossime iniziative i tifosi del Napoli potranno aggiudicarsi i biglietti del match contro l'Atalanta di sabato e la possibilità di vincere una delle maglie di questa stagione.

🤯 SOLD OUT IN 4 MINUTES



All @sscnapoli Fan Tokens available during the FTO® are now sold out.



Thanks to everyone who participated, $NAP will be back at market price soon.



⚡️ $CHZ pic.twitter.com/H5k0kuL0kC

— Socios.com (@socios) December 1, 2021