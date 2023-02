Spalletti con lo chef Esposito: «Basta con il razzismo nel calcio»

Luciano Spalletti si gode la cucina di Napoli. L'allenatore azzurro ieri ha incontrato Gennaro Esposito, lo chef da due stelle Michelin che in Costiera ha creato il suo regno.

«Il nostro allenatore è un perfetto esempio di fair play, appassionato per il calcio e rispettoso per gli avversari. Non bisogna mai perdere di vista questo, perché la vera competizione si basa sul rispetto reciproco e sul gioco pulito» ha scritto lo chef sui social. pubblicando la foto dell'incontro. «Purtroppo, ad oggi c’è ancora troppo odio e discriminazione nel mondo del calcio, e questo è qualcosa che non dovrebbe avere spazio né in campo né fuori. Non è giusto giudicare una squadra in base alla sua provenienza geografica o al background dei suoi tifosi».