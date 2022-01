Tuanzebe, Mourinho e la spiaggia: chi è il nuovo difensore del Napoli

È il 29 gennaio del 2017. A Manchester in quel periodo dell’anno il sole è una rarità, quasi un ricordo lontano. Eppure, in quel pomeriggio di gennaio un flebile raggio di sole prova a riscaldare uno degli stadi più conosciuti al mondo. A Old Trafford va in scena il quarto turno di FA Cup e Jose Mourinho non vuole saperne di lasciare partite per strada. Lo United ne rifila 4 al malcapitato Wigan e nel finale gestisce anche le forze, lo...

