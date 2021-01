Mertens ha ripreso il lavoro personalizzato a Castel Voltuno, il primo giorno di ripresa della preparazione per il belga dopo la distorsione alla caviglia che lo mise ko nel match del 16 dicembre al Meazza contro l'Inter. Dries ha svolto anche terapie: le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. La speranza è di poterlo portare almeno in panchina domenica a Udine, situazione che però non è da considerare semplice, altrimenti tornerebbe disponibile per uno spezzone di gara mercoledì 13 gennaio allo stadio "Maradona" contro l'Empoli e a pieno regime per la sfida casalinga di campionato del 17 gennaio contro la Fiorentina e soprattutto per la finale di Supercoppa di mercoledì 20 a Reggio Emilia contro la Juventus.

Lavoro differenziato sul campo per Koulibaly, oltre alle terapie svolte a Castel Volturno: il difensore senegalese ha subito un infortunio muscolare al quadricipite nella sfida di campionato del 20 dicembre contro la Lazio. Anche le sue condizioni verranno verificate giorno dopo giorno ma resta molto difficile il recupero per la sfida contro l'Udinese. Molto più probabile che sia pronto contro la Fiorentina, giocando prima uno spezzone di partita in coppa Italia contro l'Empoli.

Osimhen prosegue il periodo di isolamento a casa per la positività al Covid-19: si sta allenando sulla cyclette e con il tapis roulant per mantenere la condizione prima di poter riprendere gli alllenamenti sul campo. Ci sarà bisogno prima della negativizzazione (il prossimo tampone è previsto lunedì) e poi l'ok dello staff medico azzurro, composto dai dottori Raffaele Canonico, Enrico D'Andrea e Gennaro De Luca, dopo la visita di controllo alla spalla e al braccio destro: Osimhen s'infortunò il 13 novembre con la nazionale nigeriana procurandosi una lussazione alla spalla nel match valevole per le qualificazioni di coppa d'Africa contro Sierra Leone.

Solo terapie per Demme, il tedesco che s'infortunò contro il Torino riportando una forte contusione al gluteo è ancora in dubbio per la trasferta di domenica a Udine, dopo aver saltato il match di campionato di mercoledì contro lo Spezia. Malcuit ha svolto terapie e lavoro personalizzato sul campo, anche lui è reduce da un infortunio ed è in dubbio per la partita contro l'Udinese.

