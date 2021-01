Dries Mertens non ha ancora superato i problemi alla caviglia sinistra, problemi che rischiano di mettere in crisi le gestioni offensive di Rino Gattuso in vista delle prossime importanti gare da affrontare. Anche questa mattina, infatti, l'attaccante belga del Napoli ha svolto lavoro personalizzato in palestra, senza completare la sessione di allenamento quotidiana insieme con il resto del gruppo.

Con Osimhen ancora ai box - in attesa del nuovo tampone di queste ore che ci dirà se l'attaccante nigeriano avrà almeno superato la positività al covid - l'assenza di Mertens rischia di pesare per il Napoli che però ha recuperato definitivamente Andrea Petagna. Tutti presenti gli altri calciatori della rosa a disposizione di Gattuso per la trasferta di domenica a Verona.

