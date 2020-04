LEGGI ANCHE

«Questa situazione di emergenza ha portato molta incertezza per quel che potrà essere il prossimo mercato. Paradossalmente può essere un bene per me: molti club dovranno stare attenti ai conti e io, senza contratto, potrei avere più mercato». Così Jan Vertonghen parla ai microfoni di Yes Sports del suo futuro, un futuro che potrebbe interessare anche al Napoli per il prossimo anno. «Sto aspettando per la decisione finale, voglio essere convinto di scegliere la migliore soluzione per me e potrebbe anche essere restare al Tottenham».«Voglio giocare in un club con ambizioni importanti, come le mie. Vorrei restare a livello alto e giocare la Champions League anche nei prossimi anni» ha continuato il difensore belga. «Potrei anche cambiare campionato, Spagna esono opzioni interessanti, ci sono state richieste ma non è una decisione che arriverà domani. Sono tempi incerti questi, bisogna aspettare un po’. Anche Dries Mertens è nella mia stessa situazione. La Premier League riprenderà, con ogni misura di sicurezza, non sarà facile ma dovremo adattarci. Giocare senza tifosi è terribile, ma il campionato deve finire. L’Europeo nel 2021? Spero non sia il mio ultimo torneo! Per ilpuò essere un’opportunità avere un anno in più di lavoro, ma non sarà l’ultima occasione della nostra generazione».