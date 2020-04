LEGGI ANCHE

Fino a quando non arriverà l'ufficialità del rinnovo dicon il Napoli , tutti i principali club in giro per l'Europa continueranno a guardare con interesse al belga. Tra questi, anche l'Atletico Madrid di Simeone che lo vorrebbe in sostituzione diil prossimo anno, vista l'assenza di un contratto e le qualità innegabili di Mertens.A riportarlo è Fichajes.net, con l'che non avrebbe perso di vista Mertens nelle ultime settimane visto che il calciatore starebbe valutando anche di cambiare Paese nella prossima stagione. Oltre all'offerta importante dell'Inter, anche diversi club inglesi, tra cuie Arsenal, non si sono ritirati nella corsa all'azzurro.