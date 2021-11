Zielinski recordman d'Europa: solo Gundogan segna più di lui

Un altro gol, il 5° di questa stagione, per prendersi la scena e mettere in discesa il match contro la Lazio. Piotr Zielinski lascia spazio solo a Mertens nella serata del Maradona contro i biancocelesti e conferma la sua capacità di andare in gol con facilità: come riportato da Opta Italia, nel 2021 solo lkay Gündogan del Manchester City (12) ha segnato più reti su azione di Piotr (a quota 11 dopo stasera ) tra i centrocampisti dei maggiori cinque campionati europei.

