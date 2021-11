Maradona Game, l'ultima versione: anche in azzurro l'omaggio a Diego

Dopo la versione in blu navy e quella bianca viste tra Verona e Inter, il Napoli chiude il trittico di nuove maglie contro la Lazio questa sera allo Stadio Maradona. La nuova versione tutta in azzurro della Maradona Game - la maglia ideata per omaggiare la memoria del Pibe - è stata svelata e messa in vendita (prezzo: 150 euro) questa mattina attraverso i canali ufficiali del club azzurro, prima di essere indossata questa sera a Fuorigrotta contro la Lazio.

The limited edition Maradona Game shirt is out now!

👇

🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZzHdV

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/mB78ZQhJ4b

🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/IwzVF4BxqG



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7mT4PYtNJb — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 28, 2021