Buon compleanno Google: sconti e un doodle dedicato per festeggiare i primi 23 anni

Oggi, 27 settembre, ricorre il 23° compleanno di Google, volto a ricordare quando, nel 1998, fu registrato il primo record di pagine indicizzate.



Come tutti noi sappiamo, l'idea di Google, nacque intorno la metà degli anni '90 da Larry Page e Sergey Brin, studenti di dottorato presso l'università di Standford, i quali concepirono l’idea di un motore di ricerca basato sull’analisi matematica delle relazioni tra i siti web anziché su tecniche empiriche.

Per festeggiare l'evento, Google ha ideato un doogle speciale: il nome del motore di ricerca assume l'aspetto di dolciumi colorati, glassati e ricoperti di canditi. La particolarità risiede nella «L», la quale è stata sostituita da una torta di compleanno animata, strutturata su due piani, la quale d'improvviso prende vita, compaiono due occhietti ed una mano, che solleva il piano superiore come fosse un cappello, per salutare gli utenti.

Il regalo però è Google a farlo agli utenti, infatti fino alle 01.00 del 28 settembre, inserendo il codice «Googlebday» sul Google store, si otterrà uno sconto del 20%. Ma attenzione alcuni prodotti sono esclusi dalla promozione, ma se si cerca bene nello store, sono nascosti ulteriori sconti.