Google, nuovi strumenti per muoversi con maps nella nuova normalità: estese le previsioni dei mezzi pubblici

Il mondo è cambiato dopo il Covid e con esso anche Google Maps. Indipendentemente dalla situazione pandemica dei diversi Paesi, però, Google Maps ha introdotto nuovi strumenti per muoversi nel modo più sicuro possibile, a cominciare da come mantenere le distanze sui mezzi di trasporto pubblico, a come programmare il tempo consapevolmente e fino a come ricordare i viaggi passati, con uno sguardo a quelli futuri. Focalizzandosi sul capitolo del trasporto pubblico, Google annuncia che sta «estendendo le previsioni sull'affollamento dei mezzi pubblici a oltre 10.000 aziende di trasporto pubblico in 100 paesi, così saprete se è probabile che la linea che utilizzerete ha molti posti liberi o sia al massimo della capienza».

«Con queste informazioni, potrete decidere se salire a bordo o aspettare la corsa successiva. Perché, pandemia o no, a nessuno piace stare stipato in un vagone della metropolitana affollato», commenta in un post Eric Tholome, Director of Product, Google Maps. Oggi le persone stanno tornando ai mezzi di trasporto pubblico, come testimonia il fatto che negli Stati Uniti l'utilizzo delle indicazioni di trasporto pubblico su Maps sono in aumento del 50% rispetto allo scorso anno, ma la sicurezza rimane una priorità. Questo tipo di previsioni è reso possibile dalla tecnologia di intelligenza artificiale, dai contributi delle persone che utilizzano Google Maps e dalle tendenze storiche degli spostamenti con cui è possibile prevedere i futuri livelli di affollamento per le linee di trasporto pubblico in tutto il mondo. «Tutte queste previsioni sono state progettate pensando alla privacy. Applichiamo una tecnologia di anonimizzazione di prim'ordine e tecniche di privacy differenziale ai dati della Cronologia delle posizioni per assicurarci che i vostri dati rimangano al sicuro e privati» assicura Tholome.