TikTok, ecco la nuova funzione Spark Ads: soluzione che aiuta i brand a crescere

Il commercio è sempre più social. TikTok lancia Spark Ads, una funzionalità che aiuta i brand a crescere valorizzando e condividendo contenuti nativi. Spark Ads punta a offrire una soluzione unica nel suo genere alle aziende che vogliono consolidare la loro presenza online in modo autentico e fluido, agevolando un dialogo e interazioni con altri brand, creator e community. A sottolinearlo la piattaforma di video musicali in una nota. In particolare, Spark Ads consente ai brand di amplificare, con flessibilità ed efficienza, video organici già esistenti che rispondono agli obiettivi delle loro campagne. Questo incoraggia le marche a sfruttare l'ampia offerta di contenuti creativi diversificati e a creare una relazione con i creator che danno vita a questi prodotti e servizi.

Su TikTok, infatti, i creator stanno ridefinendo l'intrattenimento, facendo nascere nuove tendenze e condividendo con il mondo il loro punto di vista su prodotti e servizi conosciuti. Spark Ads consente alle aziende che desiderano creare una solida content strategy di dare più visibilità anche ai loro video creativi originali. Inoltre, i brand possono continuare a divertirsi con le funzionalità Stitch e Duetto, che rendono facile per la community reinterpretare, reinventare e valorizzare i contenuti creativi. Riteniamo che con Spark Ads i brand possano costruire connessioni durature, autentiche e radicate nella community, producendo allo stesso tempo un valore di business sostenibile e di grande impatto. Una delle prime aziende italiane a sperimentare Spark Ads è stata Galbani che ha deciso di utilizzare TikTok per aumentare la popolarità di Galbanino e la sua brand awareness coinvolgendo la community in modo spontaneo e credibile.