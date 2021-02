WindTre e Iliad down, problemi a chiamate e connessione da Roma a Milano e Palermo

Nessuna possibilità di fare chiamate. Problemi con la connessione. Giornata complicata per gli utenti di WindTre e Iliad che da oggi pomeriggio verso le 15.30 riscontrano e segnalano diversi problemi sulla linea. Il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni, registra problemi in particolare da Milano, Roma, Torino, Verona, Bologna, Napoli, Padova, Brescia e Palermo per quanto riguarda Wind.

Le segnalazioni

I problemi più segnalati: 68% Telefonia; 22% Internet; 8% totale blackout. Discorso analogo per Iliad: 59% di problemi per telefonia mobile, 25% internet mobile, 14% blackout totale. In questo caso le segnalazioni arrivano principalmente da Roma, Milano, Torino, Catania, Scicli, Verona, Brescia, Firenze e Palermo.

La mappa delle segnalazioni

Ultimo aggiornamento: 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA