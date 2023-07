Amazon Fire Tv: cinque cose che potremmo non sapere

Godersi un bel film, una maratona della propria serie preferita o persino guardare i canali Tv in diretta su qualsiasi televisore è possibile con i dispositivi Fire tv di Amazon. Essi sono intuitivi, facili da configurare e utilizzare, ma potrebbero esserci alcune funzionalità,ancora non conosciute, che posssono aiutare a ottenere il meglio dal Fire Stick. Vediamole insieme:

1. Fire Tv Stick può viaggiare con te ovunque

Uno dei grandi vantaggi di questi dispositivi è che consentono di portare comodamente con sè tutte le funzionalità della nostra Tv.

Essi, infatti, possono trasformare qualsiasi televisore in una smart Tv (anche vecchi televisori dall’aspetto retrò), permettendoci di lasciare da parte la preoccupazione di quale modello di televisore troveremo a destinazione: basta solamente che il dispositivo disponga di un ingresso Hdmi. In qusto modo, semplicemente modificando le impostazioni del Paese di destinazione, si può usare la Fire Stick praticamente ovunque.

2. Non trovi il telecomando? Nessun problema

Se abbiamo smarrito il telecomando di Fire Tv in giro per casa o semplicemente siamo stanchi di cercarlo, nessun problema: è possibile facilmente sostituirlo con il nostro telefono. È facile associare un dispositivo Fire al proprio smartphone per utilizzarlo come telecomando: il cellulare deve essere connesso alla stessa rete wi-fi, occorre scaricare e aprire l’App Fire Tv sul cellulare, selezionare il dispositivo tra le opzioni disponibili sullo schermo e seguire le istruzioni. Quindi, utilizzare la navigazione, la tastiera e le altre opzioni di menu per controllare il dispositivo Fire selezionato. In alternativa, per chi dispone del telecomando vocale Alexa Pro perderlo tra i cuscini del divano risuterà impossibile. Basta dire “Alexa, trova il mio telecomando” a un qualsiasi dispositivo con integrazione Alexa, oppure tramite l’App Alexa o l’App Fire Tv, e il telecomando emetterà un suono tramite l’altoparlante integrato per ritrovarlo subito . È possibile anche utilizzare il pulsante Trova il mio telecomando all’interno dell’App per dispositivi mobili.

3. Collegare Fire Tv al nostro Echo per un’esperienza audio superiore

Un’altra ottima combinazione è riprodurre l’audio di Fire Tv tramite i dispositivi Echo. Se vogliamo godere di un’eccellente qualità audio per guardare il nostro film preferito come se fossimo al cinema, possiamo utilizzare i nuoi altoparlanti intelligenti Echo come sistema audio.

4. Intrattenimento per tutta la famiglia

Oltre alla migliore offerta di streaming, i dispositivi Fire dispongono anche di una galleria di giochi che offre opzioni di intrattenimento per tutti. Esistono diversi tipi e generi di videogiochi, come giochi di strategia e giochi di abilità. Si può chiedere direttamente ad Alexa di aprire un gioco specifico, ad esempio dicendo “Alexa, apri Trivial Pursuit”, oppure accedere all’intero catalogo delle app Fire Tv.

5. Funzioni di accessibilità

I dispositivi Fire Tv, inoltre, includono diverse funzioni di accessibilità, dallo streaming audio per gli apparecchi acustici, al banner testuale, al lettore dello schermo.