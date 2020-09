Instagram down, impossibile usare il social per migliaia di utenti: ecco cosa sta succedendo

Instagram down. Il popolare social di proprietà di Facebook sta riscontrando da alcuni minuti pesanti disservizi. Quando gli utenti provano a navigare nel proprio feed e nella sezione di ricerca appare il messaggio: "Siamo spiacenti, si è verificato un errore". Sono già oltre 8mila le segnalazioni degli utenti sul sito downdetector. L'hashtag #instagramdown è diventato in breve tempo un trending topic su Twitter, dove gli utenti si sono riversati visto il momentaneo blocco di Instagram.

io che ho tolto 20 volte il wi-fi per poi scoprire che instagram è in down #instagramdown pic.twitter.com/rEU15Vlhah — Alessio (@alessiio_c) September 17, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:48

I disagi non si sono verificati soltanto in Italia: le segnalazioni arrivano infatti da tutto il mondo. Gli altri servizi di proprietà di Facebook, come Whatsapp, stanno funzionando regolarmente. Il disservizio sembrerebbe essere stato causato da un improvviso blackout dei server della compagnia di Mark Zuckerberg. Dopo circa mezz'ora il servizio è tornato online.