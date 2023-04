Berlusconi, Pier Silvio: ammirato da sua forza, ha visto partita

"L'ho trovato di buon umore, è un esempio"

Milano, 13 apr. (askanews) - "Sono ammirato dalla forza e l'impegno con cui mio papà sta lavorando per recuperare", così il figlio di Berlusconi, Pier Silvio, ha descritto le condizioni del padre, dopo avergli fatto visita nel primo pomeriggio al San Raffaele, ospedale in cui il leader di Forza Italia è ricoverato dal 5 aprile.

"Non mi addentro in questioni mediche, chiaro che è in ambito intensivo", ha aggiunto, "ma adesso l'ho trovato di buon umore ed è un esempio perché si sta impegnando ed è già in prospettiva con il suo pensiero".

"Sta migliorando" ha concluso il figlio dell'ex presidente del Consiglio, chiedendo poi ai giornalisti "cautela nel parlare e rispetto".