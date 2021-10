Draghi: «Campagna vaccinale in Italia più spedita di media Ue»

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2021 "In Italia la campagna vaccinale procede più spedita rispetto alla media europea. È stata vaccinata l'81 per cento della popolazione e voglio ricordar che prima dell'ultimo Consiglio europeo meno di un terzo della platea aveva completato ciclo vaccinale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev