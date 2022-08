A Lorenzo Mazzeo la cittadinanza onoraria di Taurasi

In onore dell’impegno profuso per la valorizzazione del territorio di Taurasi, l’avvocato Lorenzo Mazzeo ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Motivazione: «Per l’eccellente familiarità e umanità che negli anni ha dimostrato a favore della comunità taurasina comportandosi come parte integrante della stessa, e favorendone ogni forma di crescita».

Impegnato al 2016 a porre Taurasi al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, l’avvocato Mazzeo si è posto anche la mission di frenare la fuga dei giovani dai borghi e dalle piccole comunità del Sud con l’obiettivo di dare valore, lustro e meriti ai gioielli naturalistici e alle comunità dell’entroterra della ragione Campania. È in questa visione che si colloca la nascita del Centro Studi Ferri-Mazzeo con sede proprio nello storico Palazzo Ferri di Taurasi. Mediante l’operato di questo Centro Studi, l’avvocato Mazzeo ha organizzato nel tempo eventi, convegni e incontri internazionali dedicati proprio ai piccoli borghi.

Tanti anche i convegni organizzati nel Comune di Taurasi che hanno reso il paese un punto di incontro per esperti internazionali in diversi campi, da quello medico a quello enogastronomico, passando per quello storico-sociale. E ora l’avvocato ha anche dato vita al Premio Taurasi, evento organizzato in sinergia con il Rotary Club Taurasi.