Omicidio Afragola, i carabinieri: «Il nipote ha confessato, era convinto che l'arma fosse scarica»

(LaPresse) - «Le indagini sono ancora in corso ma l'indagato ha confessato e la dinamica appare abbastanza chiara». Così il maggiore Andrea Coratza, comandante del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Castello di Cisterna, parlando con i cronisti dopo il fermo di un 46enne per l'omicidio di Concetta Russo, la 55enne uccisa nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio da un colpo di pistola ad Afragola. L'uomo è il nipote della vittima. «Ha detto genericamente che quest'arma era un'arma che si era era procurato da poco tempo - ha continuato Coratza - che è partito un colpo accidentalmente». Un'arma che l'uomo si era procurato «per utilizzarla durante i festeggiamenti per il primo dell'anno».