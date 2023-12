All’Ospedale Monaldi il progetto “Insieme”

Al via, all’Ospedale Monaldi, il progetto “Insieme”. Tre incontri dedicati ai pazienti affetti da neoplasia polmonare per offrire loro consigli e indicazioni su corretta alimentazione, attività fisica e consigli di bellezza e cura per contrastare gli effetti collaterali causati dalle terapie oncologiche. Responsabili del progetto sono il dottore Vincenzo Montesarchio, direttore della UOC di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, le dottoresse Fabiana Vitiello, Marina Gilli dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia ad indirizzo oncologico e la dottoressa Raffaella Manzo, psiconcologa dell’AO dei Colli. Nell’occasione presentato anche il calendario 2024 realizzato con gli scatti del fotografo Alessandro Pone.