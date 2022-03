Caro prezzi e guerra, l'allarme dei costruttori

Cantieri edili a rischio chiusura anche in Campania per l’aumento alle stelle dei prezzi dei materiali.

La guerra in Ucraina ha dato il colpo finale ad un settore che sembrava in ripresa grazie ai lavori da avviare previsti dal piano nazionale di resilienza e resistenza.

Ma le imprese campane di costruzioni potranno reggere gli effetti devastanti del caro prezzi?

Ne parliamo con il presidente dell’Ance Campania, Luigi Della Gatta.

Ma a dare il colpo di grazia alle costruzioni in regione è la bomba bonus edilizi: sono circa 20mila le nuove imprese aperte in Campania con i codici Ateco di settore dal via libera del governo alla presentazione dei rimborsi.