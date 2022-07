Covid, appello di Speranza ai fragili: «Fate seconda dose di richiamo»

(LaPresse) Il ministro per la Salute arriva al carcere minorile di Nisida insieme al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per incontrare i giovani detenuti. A margine dell'iniziativa Roberto Speranza ha commentato con i giornalisti l'impennata di casi Omicron in Italia e ha invitato a non abbassare la guardia. Poi un appello ai fragili: «Fate la seconda dose di richiamo». E sulla mascherine ha spiegato: «Restano un presidio molto rilevante, ora tocca alla responsabilità di ciascuno».