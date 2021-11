Covid, primo caso di variante Omicron in Italia

È stato sequenziato il primo caso di variante Omicron del Covid in Italia. Si tratta di un paziente in isolamento in Campania in buone condizioni di salute, dopo esser rientrato dal Mozambico. L'uomo, vaccinato con due dosi, era atterrato a Milano. In isolamento anche i suoi contatti. Prima foto della variante scattata all'ospedale Bambin Gesù: mostra molte più mutazioni della Delta. Ieri altro sabato di proteste no green pass in tutta Italia. Tensione in centro a Milano con fermi e denunce.