(Agenzia Vista) Napoli, 17 settembre 2021

«Siamo in campagna elettorale e abbiamo in qualche territorio un pellegrinaggio non richiesto di esponenti politici improbabili. Ad una di queste, la professoressa Meloni, rivolgo un invito a un dibattito pubblico in diretta sulla realtà della Campania», così il presidente della Regione Campania De Luca.

