De Luca: «Al Sud siamo nati per soffrire, ma i cani abbaiano e la carovana passa, che ce ne fotte»

(Agenzia Vista) Napoli, 15 giugno 2022

«Noi in Campania, nel sud, siamo nati per soffrire, come dicono le scritture. Ma i cani abbaiano e la carovana passa. Ogni tanto, quello ha detto quello ha fatto, lasciate perdere, che ce ne fotte», il consiglio del presidente della Campania De Luca al sindaco di Napoli Manfredi e a Gigi D'Alessio in occasione della presentazione dei concerti dell'artista partenopeo a Napoli.

Fb De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it