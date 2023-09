Funerali musicista a Napoli, don Mimmo Battaglia: «Nessuno può dirsi assolto»

(LaPresse) «Perdonaci tutti Giò Giò quella mano l'abbiamo armata anche noi». Lo ha detto monsignor Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, nel corso dell'omelia per i funerali di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso in piazza municipio con tre colpi di pistola, per uno scooter parcheggiato male. «Perdona i nostri ritardi, individualismi, la nostra incapacità di fare rete», ha aggiunto don Battaglia che poi ha fatto un appello ai giovani napoletani: «Restate».