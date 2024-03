Giornate Fai di Primavera, a Napoli tutti pazzi per il molo San Vincenzo

Le Giornate Fai di Primavera si confermano un successo già dalla prima mattinata della due giorni in programma oggi e domani, domenica 24 marzo. A Napoli, come da pronostico, il picco di visitatori si concentra alla Base navale della Marina Militare che occupa il Molo San Vincenzo, da diversi anni set della nota serie televisiva “Mare fuori”. Qui per l’intera giornata si è registrata una cospicua fila di turisti e curiosi, assiepati in una lunghissima coda da via Partenope fino ai giardini del Molosiglio. Successo anche per le altre “chicche” partenopee come la visita esclusiva al Rettorato dell’Università Federico II – aperto per la prima volta al pubblico in occasione dei festeggiamenti degli 800 anni dell’ateneo – e l’escursione lungo i meandri di Castel Capuano, per anni sede della sezione civile e penale del tribunale di Napoli.

Servizio di Alessio Liberini